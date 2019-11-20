Титов попросил зама Чайки пересмотреть дело осужденного из «лондонского списка»
Бизнес-омбудсмен Борис Титов в письме попросил заместителя генпрокурора Леонида Коржинека дополнительно изучить доводы защиты бизнесмена из «лондонского списка» Андрея Каковкина, осужденного на три года общего режима по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма. Его подлинность подтвердили в аппарате Титова.
Каковкин стал первым участником «лондонского списка», который вернулся в Россию после встречи с Титовым в феврале 2018 г. В конце октября 2019 г. Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал бизнесмена виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам колонии общего режима. По версии следствия, он вместе с сообщником 11 августа 2015 г. похитил 10 млн руб., принадлежащие одной из коммерческих компаний. Бизнесмен вину не признает.
В письме к заместителю генпрокурора Титов указал, что в июне 2018 г. находящийся в розыске Каковкин добровольно явился к следователям, после чего его перевели под подписку о невыезде. Титов указал, что представитель потерпевшего в суде не знала, кто и как похитил деньги, а большинство свидетелей по делу не считали, что у Каковкина был умысел на хищение. По словам Титова, Каковкин добросовестно выполнял возложенные на него процессуальные обязанности, ранее не судим, растит двух малолетних детей и положительно характеризуется, указал омбудсмен. Поэтому, по его мнению, даже при доказанности вины приговор «чрезмерно суров».
3 февраля 2018 г. Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за заведенных на них дел. На встречу пришли около 40 человек, бизнес-омбудсмен предложил им вернуться в Россию. Список желающих вернуться, в котором оказался и Каковкин, передали в Кремль.
Приговор бизнесмену – первый, связанный с лишением свободы, в то время как в Россию вернулись уже девять человек из «списка Титова», отмечал общественный представитель бизнес-омбудсмена Дмитрий Григориади. По его словам, двое из вернувшихся получили условный срок, четыре дела прекращены, один был амнистирован, еще одно дело расследуется. Посе приговора Каковкину Титов заявил, что шокирован решением суда. По его словам, силовики соблюли гарантии и договоренности, поэтому Каковкин не был арестован до вынесения приговора суда. Бизнес-омбудсмен пообещал и дальше поддерживать предпринимателя информационно и юридически.