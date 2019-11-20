Титов попросил зама Чайки пересмотреть дело осужденного из «лондонского списка»

В письме к заместителю генпрокурора Титов указал, что в июне 2018 г. находящийся в розыске Каковкин добровольно явился к следователям, после чего его перевели под подписку о невыезде. Титов указал, что представитель потерпевшего в суде не знала, кто и как похитил деньги, а большинство свидетелей по делу не считали, что у Каковкина был умысел на хищение. По словам Титова, Каковкин добросовестно выполнял возложенные на него процессуальные обязанности, ранее не судим, растит двух малолетних детей и положительно характеризуется, указал омбудсмен. Поэтому, по его мнению, даже при доказанности вины приговор «чрезмерно суров».