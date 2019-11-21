Политика

Зеленский попросит Россию вернуть оборудование с кораблей из Керченского пролива

Ведомости
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится к России с требованием вернуть оборудование и вооружение с украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе, передает УНИАН. Сами корабли Россия передала Украине 18 ноября.

После осмотра возвращенных кораблей Зеленский пообещал начать расследование для выяснения всех деталей. Он также добавил, что параллельно будет проводиться ремонт этих кораблей.

Ранее командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия «угробила» задержанные в Керченском проливе украинские корабли. «Сняли даже плафоны, розетки и унитазы», — рассказал он.

Украинские бронекатеры «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были задержаны Россией в ноябре 2018 г. По версии российских властей, они незаконно вошли в российские территориальные воды.

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