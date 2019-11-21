Зеленский попросит Россию вернуть оборудование с кораблей из Керченского пролива
После осмотра возвращенных кораблей Зеленский пообещал начать расследование для выяснения всех деталей. Он также добавил, что параллельно будет проводиться ремонт этих кораблей.
Ранее командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия «угробила» задержанные в Керченском проливе украинские корабли. «Сняли даже плафоны, розетки и унитазы», — рассказал он.
Украинские бронекатеры «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были задержаны Россией в ноябре 2018 г. По версии российских властей, они незаконно вошли в российские территориальные воды.