Кремль объявил дату большой пресс-конференции Путина

Пресс-конференция этого года станет 15-ой по счету, которую проводит Путин. Первую пресс-конференцию президент провел 18 июля 2001 г. в Кремле накануне саммита «большой восьмерки». На мероприятии присутствовали 400 журналистов, которые за 1 час 33 минуты задали 22 вопроса об экономическом и политическом развитии России, о ситуации в Чечне и другие.