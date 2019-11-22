Театр «Ленком» переименовали в честь Марка Захарова

Марк Захаров умер 28 сентября этого года. Ему было 85 лет. Он родился в 1933 г., в 1973 г. стал главным режиссером «Ленкома». В театре он проработал 46 лет. Захаров также снял такие фильмы, как «Тот самый Мюнхгаузен» и «12 стульев».