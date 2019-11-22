Театр «Ленком» переименовали в честь Марка Захарова
Театру «Ленком» присвоено имя бывшего художественного руководителя театра Марка Захарова. Об этом со ссылкой на пресс-службу театра сообщает «Интерфакс».
Новое наименование театра – Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова». Оно утверждено приказом от 21 ноября.
О том, что артисты обратятся к властям города с просьбой присвоить театру имя Захарова, ранее сообщал директор «Ленкома» Марк Варшавер.
Марк Захаров умер 28 сентября этого года. Ему было 85 лет. Он родился в 1933 г., в 1973 г. стал главным режиссером «Ленкома». В театре он проработал 46 лет. Захаров также снял такие фильмы, как «Тот самый Мюнхгаузен» и «12 стульев».