Мария Бутина начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека
Мария Бутина, освобожденная недавно из тюрьмы в США, начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека, где займется вопросами поддержки россиян, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову. Пока должности для Бутиной нет, но вскоре она будет создана – при омбудсмене появится сообщество, которое возьмет на себя эти функции.
Москалькова добавила, что в пользу кандидатуры Бутиной говорит ее социальный опыт. В сообщество помимо Бутиной войдут члены общественных организаций, ученые «и просто неравнодушные граждане», добавила омбудсмен. Последние смогут заняться «правовой пропагандой, поддержкой родственников, могут заниматься подготовкой соответствующих писем, проведением круглых столов, подготовкой заявлений для сообщества по нашим гражданам», уточнила она.
Создать систему защиты россиян за рубежом предложил ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он говорил, что подробнее тема будет обсуждаться в комитете Совета Федерации по международным делам 27 ноября. «Важно не просто взяться, а реально помочь людям и попытаться выстроить в обозримом будущем, а не когда-то в туманной дали некую конструкцию, некоторую систему помощи тем, кто оказался в беде за пределами России», – пояснял он. Начальник отдела консульского департамента МИД России Руслан Голубовский говорил, что под стражей за рубежом содержатся около 6000 россиян, большинство из них – по обвинениям в бытовых преступлениях, передавал «Интерфакс».
Бутина была задержана в США в июле 2018 г. По версии следствия, Бутина устанавливала неофициальные контакты с американцами для того, чтобы влиять на американскую политику, и не зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Во время судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. В апреле американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она отбыла, находясь под арестом во время следствия. Затем Бутину депортировали в Россию, и 26 октября она вернулась в Москву.