В Петербурге скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вербицкая входила в совет по науке, технологиям и образованию при президенте России (с 2004 по 2008 гг. была заместителем председателя совета, затем до 2012 г. — членом президиума), была членом Экспертного совета при Управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан, а также входила в комиссию по образованию при правительстве России.