В Петербурге скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая
В Петербурге скончалась президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмила Вербицкая, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение вуза. Ей было 83 года. Она возглавляла вуз с 1994 г.: до 2008 г. была ректором, затем, когда должность переименовали, — президентом СПбГУ. Стала первым ректором-женщиной в истории СПбГУ.
Людмила Вербицкая родилась в 1936 г. в Ленинграде. Окончила Ленинградский госуниверситет по специальности «Русский язык и литература», защитила докторскую диссертацию по теме «Современное русское литературное произношение (экспериментально-фонетическое исследование)». Является автором около 300 научных и учебно-методических работ в области русского языка, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Член-корреспондент Российской академии образования с 1992 г., академик — с 1995 г.
Вербицкая входила в совет по науке, технологиям и образованию при президенте России (с 2004 по 2008 гг. была заместителем председателя совета, затем до 2012 г. — членом президиума), была членом Экспертного совета при Управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан, а также входила в комиссию по образованию при правительстве России.
Была награждена орденами за заслуги перед Отечеством I, II, III и IV степени. Также являлась почетным доктором многих российских и иностранных вузов (США, Италии, Японии, Южной Кореи и Болгарии). В честь нее в 2000 г. была названа малая планета № 7451 («Вербицкая»).