В Госдуму внесут законопроект об обязанности росгвардцейца представляться
В Госдуму будет внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться при обращении к ним. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст и одного из авторов документа – заместителя председателя комитета в нижней палате по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна. Другие два инициатора проекта – депутаты Василий Пискарев и Валерий Гартунг. Документ предполагает изменения в законе «О войсках национальной гвардии» и содержит всего несколько пунктов, занимающих лишь половину листа.
Согласно поправкам, сотрудник войск нацгвардии должен будет при обращении представиться и показать служебное удостоверение по его требованию. Если он будет применять меры, «ограничивающие права и свободы», он обязан будет «разъяснить причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина».
Аналогичные обязательства ранее были закреплены в законе «О полиции» от 2011 г., отмечает «Коммерсантъ». Как пояснил Хинштейн, по замыслу авторов нововведения коснутся только подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, но не военнослужащих Росгвардии. По его словам, также не будут обязаны представляться бойцы СОБРа и ОМОНа, поскольку они участвуют в борьбе с терроризмом и различных специальных мероприятиях.
Проект согласован с Росгвардией, а также получил положительный отзыв в государственно-правовом управлении президента России, отметил Хинштейн. Изменения могут быть приняты одновременно с введением в Росгвардии идентификационных жетонов. О том, что такие жетоны – нагрудные знаки – могут быть введены в Росгвардии, сообщал директор службы Виктор Золотов. Он говорил, что прорабатывается вопрос и о том, чтобы использовать в снаряжении сотрудников видеорегистраторы.