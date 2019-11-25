В Госдуму внесут законопроект об обязанности росгвардцейца представляться

Проект согласован с Росгвардией, а также получил положительный отзыв в государственно-правовом управлении президента России, отметил Хинштейн. Изменения могут быть приняты одновременно с введением в Росгвардии идентификационных жетонов. О том, что такие жетоны – нагрудные знаки – могут быть введены в Росгвардии, сообщал директор службы Виктор Золотов. Он говорил, что прорабатывается вопрос и о том, чтобы использовать в снаряжении сотрудников видеорегистраторы.