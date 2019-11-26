Россия поставит на боевое дежурство ракеты «Авангард» в декабре
Россия планирует поставить на боевое дежурство ракетный комплекс «Авангард» в декабре 2019 г., сообщило Минобороны. По данным ведомства, с 24 по 26 ноября на территории России прошел показ «Авангарда» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Показы проводились для американской инспекционной группы в рамках реализации договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), указывает Минобороны.
Между Россией и США действует договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в 2020 г. Он предусматривает взаимное сокращение ядерного оружия. После встречи президентов двух стран в июне 2019 г. Владимир Путин дал министру иностранных дел Сергею Лаврову поручение возобновить консультации с США по СНВ-3. Аналогичное поручение получил от Дональда Трампа и госсекретарь Майк Помпео.
О серийном производстве комплекса «Авангард» Путин рассказал 1 марта 2018 г., выступая с посланием перед Федеральным собранием. По его словам, система может перемещаться в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости. Президент также рассказывал, что крылатый блок ракеты летит в условиях плазмообразования. «Он идет к цели как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию», – говорил Путин. В июле 2019 г. стало известно, что Россия произведет не более 60 таких ракет из-за отсутствия поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, сообщал телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада американской разведки. По их данным, из-за этого разработка выходит слишком дорогой.