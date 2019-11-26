Россия поставит на боевое дежурство ракеты «Авангард» в декабре

О серийном производстве комплекса «Авангард» Путин рассказал 1 марта 2018 г., выступая с посланием перед Федеральным собранием. По его словам, система может перемещаться в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости. Президент также рассказывал, что крылатый блок ракеты летит в условиях плазмообразования. «Он идет к цели как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию», – говорил Путин. В июле 2019 г. стало известно, что Россия произведет не более 60 таких ракет из-за отсутствия поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, сообщал телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада американской разведки. По их данным, из-за этого разработка выходит слишком дорогой.