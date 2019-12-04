Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии

В начале ноября против Светова завели уголовное дело из-за поста в Instagram 2012 г. В отношении Светова проводилась проверка, его вызывали на допрос в Следственный комитет, а также проводили обыски у него дома. В августе Роскомнадзор внес страницу Светова в Instagram в реестр ресурсов, содержащих запрещенную информацию.