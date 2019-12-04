Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии
Сотрудники правоохранительных органов обыски у четырех членов Либертарианской партии России, в том числе у ее председателя Сергея Бойко, сообщается в Telegram-канале партии.
Кроме Бойко обыски проходят у одного из лидеров партии Михаила Светова, его бывшей девушки Анастасии Стародубовской и у заместителя секретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова. К Светову был направлен адвокат Михаил Бирюков, отмечает проект «ОВД-инфо». Бирюков сообщил, что обыски проводятся в рамках уголовного дела «о развратных действиях».
В начале ноября против Светова завели уголовное дело из-за поста в Instagram 2012 г. В отношении Светова проводилась проверка, его вызывали на допрос в Следственный комитет, а также проводили обыски у него дома. В августе Роскомнадзор внес страницу Светова в Instagram в реестр ресурсов, содержащих запрещенную информацию.
«Ведомости» не располагают официальным подтверждением информации о причинах обысков.