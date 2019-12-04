Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
«Эта тема действительно как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», – сказал Песков журналистам. Он выразил надежду, что публикации в зарубежной прессе не омрачат встречу президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель на Нормандском саммите 9 декабря.
Хангошвили застрелили 23 августа в Берлине. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме. Подозреваемого в убийстве Хангошвили задержали в тот же день, он не признает вину. Официальных данных о личности подозреваемого власти Германии не разглашали.
Как писали в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, подозреваемый приехал в Германию через Францию с загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения. Человека с таким именем и датой рождения нет ни в одной базе, поэтому авторы расследования утверждали, что он не мог пройти границу по этому документу без содействия российских спецслужб.
The Wall Street Journal сообщила, что прокуратура Германии считает Россию причастной к убийству Хангошвили. По данным издания, если информация подтвердится, против России могут ввести новые дипломатические и другие санкции.