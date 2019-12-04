Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Как писали в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, подозреваемый приехал в Германию через Францию с загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения. Человека с таким именем и датой рождения нет ни в одной базе, поэтому авторы расследования утверждали, что он не мог пройти границу по этому документу без содействия российских спецслужб.