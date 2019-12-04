Оппозиция выдвинула требования Зеленскому перед «нормандским саммитом»

Три украинские политические партии — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — опубликовали совместное заявление, в котором перечислили основные требования к властям и призвали граждан выйти на акцию накануне саммита в «нормандском формате». Подписи под документом поставили лидеры партий Петр Порошенко, Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко. Текст заявления опубликовал депутат Верховной рады Андрей Парубий в Faceboоk.