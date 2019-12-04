Оппозиция выдвинула требования Зеленскому перед «нормандским саммитом»
Три украинские политические партии — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — опубликовали совместное заявление, в котором перечислили основные требования к властям и призвали граждан выйти на акцию накануне саммита в «нормандском формате». Подписи под документом поставили лидеры партий Петр Порошенко, Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко. Текст заявления опубликовал депутат Верховной рады Андрей Парубий в Faceboоk.
«Накануне "нормандской встречи" необходимо напомнить властям о "красных линиях" — требованиях украинского народа, которые никто не имеет права игнорировать», — говорится в документе.
В заявлении перечислены пять требований, касающиеся государственного устройства Украины, международной политики и Донбасса:
– никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации;
– никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;
– никаких выборов в Донбассе до выполнения условий по безопасности и деоккупации;
– никаких компромиссов относительно деоккупации и возвращения Крыма;
– никакого прекращения международных судебных процессов против России.
Всех, кто согласен с этими требованиями, Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали выйти 8 декабря на площадь Независимости.
Саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится 9 декабря в Париже. На нем впервые встретятся президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Помимо них в саммите примут участие президент Эмманюэль Макрон и канцлер Ангела Меркель. Переговоры посвящены ситуации в Донбассе.