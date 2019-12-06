В Сингапуре арестовали попавшее под санкции российское судно «Севастополь»

Как сообщил заместитель гендиректора компании Олег Аникин, при заходе в Сингапур у «Севастополя» сломались вспомогательные двигатели. «Так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается — ставят неподъемный ценник», — пояснил он. По словам Аникина, российских специалистов в порт не допустили. В результате образовался долг за стоянку, поэтому судно арестовали. Теперь власти сингапурского порта в суде требуют разрешения на продажу «Севастополя».