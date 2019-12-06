В Сингапуре арестовали попавшее под санкции российское судно «Севастополь»
В Сингапуре арестовано российское судно «Севастополь», которое с 2018 г. находится под американскими санкциями, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление владеющей судном компании «Гудзон».
Как сообщил заместитель гендиректора компании Олег Аникин, при заходе в Сингапур у «Севастополя» сломались вспомогательные двигатели. «Так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается — ставят неподъемный ценник», — пояснил он. По словам Аникина, российских специалистов в порт не допустили. В результате образовался долг за стоянку, поэтому судно арестовали. Теперь власти сингапурского порта в суде требуют разрешения на продажу «Севастополя».
По словам Аникина, также Сингапур не удается покинуть 12 членам экипажа. Местные власти отказались выпускать кого-либо с корабля до суда, который должен состояться 17 декабря. Компания обратилась в российское консульство и ждет помощи дипломатов.
В августе 2018 г. компания «Гудзон» попала под санкции США. Ее и компанию Primorye Maritime Logistics Co Ltd. подозревают в сотрудничестве с КНДР, в частности, в поставках продукции, импорт которой запретили как американские власти, так и Совбез ООН. Под санкции попало и несколько судов, принадлежащих компаниям, в том числе «Севастополь».