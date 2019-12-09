Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом»
Европейские дипломаты опасаются, что из-за падения популярности президента Украины Владимира Зеленского «нормандский саммит», на котором будет обсуждаться прекращение огня в Донбассе, пройдет безрезультатно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с процессом подготовки переговоров «нормандской четверки» в Париже, которые должны пройти 9 декабря.
Падение популярности украинского лидера связывают с экономическими реформами в стране и его общением с бизнесменом Игорем Коломойским. По данным французского источника Bloomberg, во время встречи Зеленский может рассчитывать на единую позицию президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель: на прошлой неделе стороны провели встречу в Лондоне, во время которой в том числе обсудили координацию действий по Украине.
Зеленский ранее заявлял об опасениях завершить переговоры по Донбассу безрезультатно. В эфире передачи «Свобода слова» он говорил, что хочет вернуться со встречи в «нормандском формате» «с пониманием и ощущением того, что все хотят постепенно закончить эту трагическую войну».
Накануне саммита Зеленский пытался получить поддержку своих инициатив у церковных лидеров, а также военных, с которыми он встречался в конце октября во время визита в Донбасс. Кроме того, украинский лидер провел закрытое заседание с членами Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором был согласован возможный сценарий реинтеграции Донбасса.
В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин поедет на саммит «с серьезным настроем». «Ожидание одно: способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны. Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей. Не допустить попытки какого-либо размывания этих договоренностей», – говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
На встрече лидеров «нормандской четверки» будут присутствовать президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. На ней будет обсуждаться ситуация в Донбассе. Ожидается также, что Путин и Зеленский проведут в Париже первые двусторонние переговоры. До этого они общались только по телефону.