Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом»

Падение популярности украинского лидера связывают с экономическими реформами в стране и его общением с бизнесменом Игорем Коломойским. По данным французского источника Bloomberg, во время встречи Зеленский может рассчитывать на единую позицию президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель: на прошлой неделе стороны провели встречу в Лондоне, во время которой в том числе обсудили координацию действий по Украине.