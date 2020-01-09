Зеленский объявил на Украине траур из-за авиакатастрофы в Иране

По итогам совещания Зеленский также записал видеообращение к жителям Украины. По его словам, для страны приоритетом будет установление причин катастрофы. «Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права», – заявил Зеленский. Он также рассказал, что украинские специалисты уже прилетели в Иран, чтобы принять участие в работе комиссии, расследующей инцидент. В частности, они должны будут помочь в расшифровке черных ящиков самолета. Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь.