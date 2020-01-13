Уходящий в отставку президент Абхазии не будет баллотироваться на повторных выборах
Подавший в отставку с поста президента Абхазии Рауль Хаджимба отказался от планов баллотироваться на новых президентских выборах, которые состояться 22 марта, передает ТАСС со ссылкой на заявление вице-президента республики Аслана Барцица.
«Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность», — пояснил Барциц.
В свою очередь председатель правительства Абхазии Валерий Бганба сообщил о том, что правительство республики после отставки Хаджимбы работает в штатном режиме. «Никаких правительственных отставок пока нет», — добавил. Члены правительства, работа которых остановилась из-за погрома протестующими зданий администрации президента, приступят к выполнению своих обязанностей в среду, 15 января.
Представитель госслужбы охраны рассказал ТАСС, что из здания администрации президента украдены все награды Хаджимбы. Сам комплекс зданий удерживался сторонниками оппозиции четыре дня. За это время также были «вскрыты все сейфы в здании, разграблена оружейная комната», добавил он.
Генпрокуратура Абхазии 11 января возбудила уголовное дело после массовых беспорядков во время протестов в Сухуми 9 января. Дело открыто по статье «Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества». Правоохранительные органы пытаются установить организаторов и участников погромов в правительственных зданиях, также ведется поиск «лиц, причастных к хищению находившегося в помещениях служебного оружия», заявляла служба госбезопасности Абхазии.
В Абхазии с сентября длится политический кризис. Он начался после того, как в республике состоялся второй тур президентских выборов. В нем участвовали два кандидата: Рауль Хаджимба и Алхас Квициния. Хаджимба выиграл выборы с отрывом в 1%, получив 47,38% голосов. Его конкурент набрал 46,19% голосов. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их.
Массовые протесты и захват комплекса зданий правительства и администрации президента Абхазии произошли 9 января. Митингующие требовали провести выборы президента заново. Администрация президента Абхазии посчитала штурм зданий попыткой госпереворота. В тот же день парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку. Глава государства вначале отказался покинуть свой пост, однако через несколько дней он передумал. В свою очередь Верховный суд Абхазии постановил провести новые выборы президента.