Уходящий в отставку президент Абхазии не будет баллотироваться на повторных выборах

В Абхазии с сентября длится политический кризис. Он начался после того, как в республике состоялся второй тур президентских выборов. В нем участвовали два кандидата: Рауль Хаджимба и Алхас Квициния. Хаджимба выиграл выборы с отрывом в 1%, получив 47,38% голосов. Его конкурент набрал 46,19% голосов. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их.