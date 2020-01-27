Путин поручил продлить выплаты материнского капитала до конца 2026 года
Президент Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона о материнском капитале до конца 2026 г. Об этом говорится в списке поручений, данных президентом после послания Федеральному собранию.
Размер материнского капитала, по поручению президента, должен ежегодно индексироваться.
В ходе послания 15 января Путин предложил выплачивать материнский капитал за рождение первого ребенка. После индексации с января этого года материнский капитал составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка будет выплачиваться еще 150 000 руб. Семьи, в которых один ребенок уже есть, получат за второго сразу 616 000 руб., сообщал Путин.
Такая инициатива потребует 400–450 млрд руб. в этом году, оценивал расходы министр финансов Антон Силуанов.