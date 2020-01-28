Департамент культуры правительства возглавил топ-менеджер «Первого канала»

Молчанов с 2001 по 2004 г. был первым заместителем министра культуры, после чего до 2012 г. возглавлял департамент культуры правительства. С 2012 по 2015 г. работал заместителем руководителя аппарата правительства. С 2016 г. занимал должность замруководителя аппарата Госдумы, начальником управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. С 2017 г. – заместитель гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти «Первого канала».