Департамент культуры правительства возглавил топ-менеджер «Первого канала»
Премьер Михаил Мишустин назначил директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства Дениса Молчанова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Ранее Мишустин обновил структуру департаментов правительства: департамент культуры преобразован в департамент культуры, национальной и молодежной политики.
Молчанов с 2001 по 2004 г. был первым заместителем министра культуры, после чего до 2012 г. возглавлял департамент культуры правительства. С 2012 по 2015 г. работал заместителем руководителя аппарата правительства. С 2016 г. занимал должность замруководителя аппарата Госдумы, начальником управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. С 2017 г. – заместитель гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти «Первого канала».
Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию. В этот же день премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, до этого руководивший Федеральной налоговой службой. Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности.