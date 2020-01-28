Чиновник из Хакасии получил два года условно за нападение на журналиста

Зайцев напал на Литомина в мае 2019 г., когда журналист брал у него интервью для программы «Дежурная часть». По словам Литомина, он хотел спросить у чиновника, почему местные жители, пострадавшие от природных пожаров, «вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». После этого Зайцев попытался отобрать у корреспондента микрофон и вытолкнуть его из кабинета, а затем опрокинул его на пол.