Чиновник из Хакасии получил два года условно за нападение на журналиста
Черногорский городской суд приговорил главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева к двум годам лишения свободы условно за нападение на журналиста «России 24» Ивана Литомина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Зайцев напал на Литомина в мае 2019 г., когда журналист брал у него интервью для программы «Дежурная часть». По словам Литомина, он хотел спросить у чиновника, почему местные жители, пострадавшие от природных пожаров, «вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». После этого Зайцев попытался отобрать у корреспондента микрофон и вытолкнуть его из кабинета, а затем опрокинул его на пол.
После инцидента Следственный комитет завел уголовное дело в отношении Зайцева о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Чиновника также исключили из «Единой России».