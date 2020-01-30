Володин допустил, что второе чтение поправок в Конституцию могут перенести

Пакет президентских поправок в Госдуму был принят в первом чтении 24 января. Поправки подразумевают закрепление статуса Госсовета, увеличение требований к кандидатам в президенты и ряд социально-ориентированных норм – в частности, приравнивание прожиточного минимума к МРОТ. Володин объявил, что решение было принято единогласно, однако данные из базы Госдумы выявили, что 15 человек не участвовали в голосовании. Двое из них, Валерий Рашкин и Денис Парфенов, позднее заявили, что считают поправки попыткой Путина сохранить текущее положение во власти.