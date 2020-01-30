Володин допустил, что второе чтение поправок в Конституцию могут перенести
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию состоится не 11 февраля, а позднее, передает сайт нижней палаты парламента. Возможный перенос связан с тем, что думские фракции вносят больше поправок, чем подразумевалось вначале, и их нужно обсудить с общественниками и экспертами.
«Вопрос внесения поправок к Конституции очень ответственный. Мы должны всесторонне обсудить поступившие предложения – не ожидали, что их будет так много»
Володин отметил, что первоначально «речь шла все‑таки о корректировке ряда статей» и об уточнении существующих положений. Учитывая интерес к изменениям, спикер посчитал, что было бы правильно дать возможность заявить все возможные изменения в основной закон. Решение о том, изменять ли запланированную дату второго чтения, Совет Госдумы примет 3 февраля.
Пакет президентских поправок в Госдуму был принят в первом чтении 24 января. Поправки подразумевают закрепление статуса Госсовета, увеличение требований к кандидатам в президенты и ряд социально-ориентированных норм – в частности, приравнивание прожиточного минимума к МРОТ. Володин объявил, что решение было принято единогласно, однако данные из базы Госдумы выявили, что 15 человек не участвовали в голосовании. Двое из них, Валерий Рашкин и Денис Парфенов, позднее заявили, что считают поправки попыткой Путина сохранить текущее положение во власти.