Мишустин попросил правительство оперативно объяснять свои решения населению

В пример он привел то, как освещалось предложение по снижению размера прожиточного минимума. Мишустин отметил, что это было «немножко не так интерпретировано СМИ», и раскритиковал пресс-службу Минтруда за то, что брифинг по этому вопросу был проведен только на следущий день. Чтобы избежать неправильной интерпретации, нужно было объяснить еще на этапе публикации проекта, что эти изменения не повлияют на объемы социальной помощи, подчеркнул Мишустин.