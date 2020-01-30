Мишустин попросил правительство оперативно объяснять свои решения населению
Премьер Михаил Мишустин попросил членов правительства оперативно и доступно объяснять населению свою деятельность, чтобы не возникло недопонимания их действий.
В пример он привел то, как освещалось предложение по снижению размера прожиточного минимума. Мишустин отметил, что это было «немножко не так интерпретировано СМИ», и раскритиковал пресс-службу Минтруда за то, что брифинг по этому вопросу был проведен только на следущий день. Чтобы избежать неправильной интерпретации, нужно было объяснить еще на этапе публикации проекта, что эти изменения не повлияют на объемы социальной помощи, подчеркнул Мишустин.
Премьер также раскритиковал то, как освещалось предложение автоматизировать для правоохранительных органов доступ к персональным данным россиян. Людям нужно было подробно и быстро объяснить, что речь не идет об ущемлении их прав и свобод, сказал он.
«Необходимо разъяснять все то, что мы делаем, людям доступно и вовремя, чтобы не возникало неправильных трактовок и, если хотите, недопонимания наших действий»
По словам Мишустина, в таких случаях необходима прямая и быстрая реакция со стороны исполнительной власти, детальные комментарии. Он попросил членов правительства предупредить свои пресс-службы об этом.