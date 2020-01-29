Технологии

Новый министр связи объяснил предложение об онлайн-передаче личных данных россиян

Ведомости

Министр связи Максут Шадаев прокомментировал сообщения о том, что ведомство намерено открыть силовым структурам онлайн-доступ к личным данным россиян. Речь идет не о расширении полномочий по сбору данных, а о цифровизации уже существующего документооборота, передает «РБК».

Должностные лица, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью (ОРД), уже имеют право запрашивать определенную информацию у других ведомств – например, выписки счетов в банке или данные баз базы ГИБДД. Сейчас, по словам министра, сотрудники должны составлять письменные запросы, и «весь документооборот происходит исключительно на бумаге». До 2024 г. планируется перевести межведомственную коммуникацию в электронный вид, используя уже имеющуюся систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), сказал Шадаев.

В среду Шадаев принимал участие в заседании рабочей группы Госсовета по цифровой экономике. В числе задач, поставленных на заседании, была организация онлайн-доступа к различным типам данных. В презентации, которая была представлена рабочей группе, было указано, что данные включают в себя сведения из государственных сервисов, банков, интернет-сервисов и операторов связи.

Ранее по теме: Министр Шадаев предлагает открыть персональные данные граждан силовикам
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.