Новый министр связи объяснил предложение об онлайн-передаче личных данных россиян

В среду Шадаев принимал участие в заседании рабочей группы Госсовета по цифровой экономике. В числе задач, поставленных на заседании, была организация онлайн-доступа к различным типам данных. В презентации, которая была представлена рабочей группе, было указано, что данные включают в себя сведения из государственных сервисов, банков, интернет-сервисов и операторов связи.