Новый министр связи объяснил предложение об онлайн-передаче личных данных россиян
Должностные лица, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью (ОРД), уже имеют право запрашивать определенную информацию у других ведомств – например, выписки счетов в банке или данные баз базы ГИБДД. Сейчас, по словам министра, сотрудники должны составлять письменные запросы, и «весь документооборот происходит исключительно на бумаге». До 2024 г. планируется перевести межведомственную коммуникацию в электронный вид, используя уже имеющуюся систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), сказал Шадаев.
В среду Шадаев принимал участие в заседании рабочей группы Госсовета по цифровой экономике. В числе задач, поставленных на заседании, была организация онлайн-доступа к различным типам данных. В презентации, которая была представлена рабочей группе, было указано, что данные включают в себя сведения из государственных сервисов, банков, интернет-сервисов и операторов связи.