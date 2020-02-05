В Японии на борту судна с вспышкой коронавируса находятся двое россиян
Среди пассажиров круизного судна у берегов Японии, где выявили десять заболевших коронавирусной инфекцией, находятся двое граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Токио.
По словам представителя посольства, дипломаты выясняют ситуацию с российским гражданами на борту круизного судне Diamond Princess и готовы помогать соотечественникам. По данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на судне находятся граждане более чем 50 стран.
Круизное судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту находятся 3700 пассажиров и членов экипажа. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии судно стоит на якоре рядом с Йокогамой. После медосмотра всех, кто находился на борту, врачи выявили 10 случаев заражения коронавирусом. Они госпитализированы в больницу префектуры Канагава, их состояние оценивается как нормальное.
Количество погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV в Китае превысило 490 человек, число зараженных – 24 300 человек. Количество вылечившихся – 892 человека. В России подтверждено 2 случая заражения коронавирусом. Эпидемия началась с китайского города Уханя, где жители заболели еще в декабре прошлого года.