В Японии на борту судна с вспышкой коронавируса находятся двое россиян

Круизное судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту находятся 3700 пассажиров и членов экипажа. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии судно стоит на якоре рядом с Йокогамой. После медосмотра всех, кто находился на борту, врачи выявили 10 случаев заражения коронавирусом. Они госпитализированы в больницу префектуры Канагава, их состояние оценивается как нормальное.