Голикова рассказала, куда отправят на карантин прилетевших из Уханя

По словам Голиковой, сейчас формируются списки тех, кто будет эвакуирован из Уханя и провинции Хубей. По последним данным, там находятся 147 граждан России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении. Вице-премьер отметила, что информация о количестве эвакуированных будет уточняться до момента, пока первый борт не вылетит в Россию.