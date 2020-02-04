Голикова рассказала, куда отправят на карантин прилетевших из Уханя
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, куда отправят на карантин прилетевших из Уханя россиян, граждан Украины и стран ЕАЭС. По ее словам, зоной двухнедельного карантина станет Тюменская область. Этот регион выбран «как наиболее подготовленный», отметила Голикова. Все прилетевшие из Китая граждане России на данный момент здоровы, подчеркнула она.
По словам Голиковой, сейчас формируются списки тех, кто будет эвакуирован из Уханя и провинции Хубей. По последним данным, там находятся 147 граждан России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении. Вице-премьер отметила, что информация о количестве эвакуированных будет уточняться до момента, пока первый борт не вылетит в Россию.
Прилетевших их Уханя разместят в пригородном санатории «Градостроитель», пишет региональное издание 72.ru, не указывая источников. «Градостроитель» находится в ведении департамента здравоохранения Тюменской области. В санатории обустроено около 200 коек.
Ранее президент Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации россиян самолеты Воздушно-космических сил России. По оценке российского посольства, в провинции Хубей находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183, сообщает ТАСС.
Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Число зараженных в Китае превысило 17 000 человек, из которых свыше 360 погибли. Заболевание выявили еще в 23 странах, включая Россию, где зафиксировано два случая заражения вирусом – в Тюменской области и Забайкалье.