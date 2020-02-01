Путин распорядился подключить военные самолеты к эвакуации россиян из Китая

После этого власти объявили о ряде мер по нераспространению коронавируса. В частности, было решено ограничить авиасообщение с Китаем, а также эвакуировать россиян из китайского города Ухань и провинции Хубэй. Также до 4 февраля должны быть возвращены все туристы с Хайнаня.