Путин распорядился подключить военные самолеты к эвакуации россиян из Китая
Президент Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации россиян из Китая самолеты Воздушно-космических сил России, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков (его цитирует «Интерфакс»). Военная авиация начнет забирать российских граждан из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая уже 1 февраля.
Накануне в России были выявлены первые случаи заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у двоих граждан Китая, приехавших в Тюмень и Забайкалье. Сразу после прибытия они, а также лица, контактировавшие с ними, были госпитализированы.
После этого власти объявили о ряде мер по нераспространению коронавируса. В частности, было решено ограничить авиасообщение с Китаем, а также эвакуировать россиян из китайского города Ухань и провинции Хубэй. Также до 4 февраля должны быть возвращены все туристы с Хайнаня.
Власти Китая объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане 31 декабря. По данным на 1 февраля было известно об 11 821 заболевшем, жертвами инфекции стали 259 человек. Помимо Китая и России случаи заболевания коронавирусом зафиксированы еще в 21 стране. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией.