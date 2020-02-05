Трамп анонсировал публичное заявление о победе в деле об импичменте

Ни один демократ не проголосовал за оправдательный приговор. Республиканец Митт Ромни проголосовал «за» по первому пункту обвинений и против по второму. Трампа обвиняли в злоупотреблении президентскими полномочиями в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и в противодействии расследованию конгресса США по этому поводу. Судебный процесс в сенате начался 21 января. В качестве стороны обвинения выступала палата представителей, которая в конце декабря проголосовала за отстранение президента от власти по двум обвинениям в его адрес.