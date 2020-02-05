Трамп анонсировал публичное заявление о победе в деле об импичменте
Президент США Дональд Трамп в четверг выступит с заявлением по поводу окончания судебных слушаний по импичменту в сенате. Он анонсировал выступление в своем twitter-аккаунте.
Трамп написал, что сделает заявление в Белом доме в 12:00 в четверг, 6 февраля (20:00 по московском времени). Он добавил, что намерен «обсудить победу ... страны над обманом импичмента». После этой публикации президент разместил в качестве верхнего поста в своем аккаунте полуминутный видеоролик, в котором на фоне самого президента мелькают даты президентских выборов в Америке, начиная с 2024 года и до бесконечности.
Сенат в среду, 5 февраля оправдал Трампа по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствованию расследованию конгресса. По первой статье обвинения при поименном голосовании невиновным признали 52 сенатора против 48. По второй статье — 53 сенатор против 47. Для признания президента виновным требовалось набрать не менее двух третей голосов, то есть 67 мандатов. Таким образом сенат оправдал президента большинством голосов, его решение не может быть обжаловано.
Ни один демократ не проголосовал за оправдательный приговор. Республиканец Митт Ромни проголосовал «за» по первому пункту обвинений и против по второму. Трампа обвиняли в злоупотреблении президентскими полномочиями в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и в противодействии расследованию конгресса США по этому поводу. Судебный процесс в сенате начался 21 января. В качестве стороны обвинения выступала палата представителей, которая в конце декабря проголосовала за отстранение президента от власти по двум обвинениям в его адрес.