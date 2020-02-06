Байкал и Арктику могут передать в подчинение федеральному центру

К «федеральным территориям» планируется отнести территории, на которых находятся военные и стратегические объекты, а также территории с особыми требованиями к защите окружающей среды – например Байкал и Кавказские Минеральные Воды, а также Арктическую зону. По словам Клишаса, специальное управление такими субъектами поможет обеспечить их безопасность или повысить их инвестиционную привлекательность.