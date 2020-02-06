Байкал и Арктику могут передать в подчинение федеральному центру
В Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» – особых территориальных единиц, которые будут подчиняться не субъектам России, а напрямую федеральному центру. Об этом «РИА Новости» рассказал сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, сенатор Андрей Клишас. По его словам, автор инициативы – председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.
К «федеральным территориям» планируется отнести территории, на которых находятся военные и стратегические объекты, а также территории с особыми требованиями к защите окружающей среды – например Байкал и Кавказские Минеральные Воды, а также Арктическую зону. По словам Клишаса, специальное управление такими субъектами поможет обеспечить их безопасность или повысить их инвестиционную привлекательность.
Кремлю неизвестно о данной инициативе, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Действующая Конституция подразумевает лишь понятие «город федерального значения». С 1993 г. это Москва и Санкт-Петербург, после присоединения Крыма в 2014 г. к ним добавился Севастополь.
Президент Владимир Путин в январе внес в Госдуму проект поправок в Конституцию. Основные изменения, касающиеся политического устройства России, касаются особого статуса Госсовета и расширения полномочий парламента. 23 января Госдума поддержала поправки в первом чтении. Первоначально второе чтение было запланировано на 11 февраля, однако Совет Госдумы перенес его на 14 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил дальнейших переносов сроков, если поправок будет еще больше.