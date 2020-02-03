Госдума продлила срок внесения поправок ко второму чтению законопроекта о Конституции
Совет Госдумы продлил срок подачи поправок к законопроекту о внесении поправок в Конституцию на неделю – до 14 февраля, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такое решение принято для того, чтобы комитет вместе с экспертами мог отработать поступившие поправки, сейчас их 65.
Володин не исключил, что если поправок будет еще больше, придется снова вернуться к вопросу переноса сроков рассмотрения. «Гнать к каким то срокам и датам не надо. И изначально таких задач не было», — сказал он.
Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. Они предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации.
Законопроект о поправках был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Госдума одобрила документ в первом чтении 23 января, после этого депутатам дали две недели на рассмотрение поправок, второе чтение должно было состояться 11 февраля. Новая дата второго чтения пока неизвестна.