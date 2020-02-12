Bloomberg: Путин меняет Конституцию из-за провала плана объединиться с Белоруссией
Поправки в Конституцию, инициированные президентом России и ослабляющие его роль в управлении страной, могут быть лишь планом «Б» для сохранения у власти Владимира Путина после того, как срок его полномочий истечет в 2024 г., пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам двух чиновников в Кремле, план «А», позволяющий Путину после 2024 г. остаться у власти, провалился. Он заключался в том, чтобы убедить белорусского президента Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив Россию и Белоруссию, рассказали источники. По их словам, Путин обсуждал с Лукашенко план «А» за месяц до 15 января, когда выступил с посланием Федеральному Собранию и предложил изменить Конституцию.
Поглощение Белоруссии Россией позволило бы Путину обойти ограничения президентских сроков, он бы стал лидером нового «Союзного государства». Лукашенко, который когда-то был сторонником слияния, теперь категорически против такой идеи, считают близкие к Кремлю источники. Идею объединения двух стран впервые обсудили в 1999 г. Лукашенко и тогдашний президент России Борис Ельцин.
Лукашенко теперь расплачивается за отказ, пишет Bloomberg: Россия не соглашается поставлять нефть Белоруссии на льготных условиях. Дешевая нефть является «жизненно необходимой основой белорусский экономики», так как страна закупает у России, перерабатывает, а потом экспортирует. В январе поставки российской нефти в Белоруссию сократились на три четверти, сообщили источники в Кремле. Поставки могут вообще прекратиться, если Лукашенко не разрешит белорусским НПЗ покупать российскую нефть по рыночным ценам, отмечают они.
«Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента», – цитирует Bloomberg Глеба Павловского (работал советником Кремля с 2000 по 2011 г.). По его мнению, несмотря на то что поправки в Конституцию могут дать Путину некоторый контроль, все же роль главы усиленного Госсовета объединенной страны является лучшим вариантом, сказал Павловский.
24 декабря 2019 г. Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что Путин однажды предложил ему работу в парламенте в Москве при условии объединения стран. Но, по словам белорусского лидера, он отказался от такой идеи. «Я не участвую в этом и никогда не буду участвовать. Я сказал это вашему президенту. Мне не нужно, чтобы кто-нибудь давал мне пост в парламенте России, даже если меня осудят и доставят туда в наручниках! Никогда!» – говорил Лукашенко.