Bloomberg: Путин меняет Конституцию из-за провала плана объединиться с Белоруссией

24 декабря 2019 г. Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что Путин однажды предложил ему работу в парламенте в Москве при условии объединения стран. Но, по словам белорусского лидера, он отказался от такой идеи. «Я не участвую в этом и никогда не буду участвовать. Я сказал это вашему президенту. Мне не нужно, чтобы кто-нибудь давал мне пост в парламенте России, даже если меня осудят и доставят туда в наручниках! Никогда!» – говорил Лукашенко.