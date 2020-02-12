Новым замглавы Минэкономразвития стала экс-сотрудница администрации президента

Ранее два федеральных чиновника сообщали об уходе замминистров экономического развития Вадима Живулина и Саввы Шипова — по их сведениям, они сообщили коллегам об этом в пятницу, 7 февраля. Илюшкина должна была занять место Живулина, который курировал в Минэкономразвития темы госуправления, контрольно-надзорной деятельности, а также правовые основы цифровой экономики. При этом источники отмечали, что основная часть обязанностей Илюшкина может отойти замминистра Алексею Херсонцеву.