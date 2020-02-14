Путин распорядился начать подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова заявила «Ведомостям», что общероссийское голосование может обойтись бюджету в более чем 14 млрд руб., что сопоставимо со стоимостью президентских выборов. По ее словам, оптимальная дата проведения голосования по поправкам – в апреле. В свою очередь Путин в четверг, 13 февраля, предложил провести голосование в будний день и сделать его выходным. При этом он попросил правительство не делать день голосования выходным за счет «каких-нибудь праздников – первомайских или новогодних».