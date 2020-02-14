Путин распорядился начать подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о начале подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Он наделил Центризбирком (ЦИК) полномочиями по внедрению, эксплуатации и развитию средств автоматизации, обучению избирателей, подготовке членов региональных избиркомов и изданию необходимой печатной продукции, говорится в документе.
На организацию голосования Путин распорядился выделить из госбюджета сумму, которая «не может быть меньше той, что содержалась в отчете ЦИК о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента в 2018 г.».
Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова заявила «Ведомостям», что общероссийское голосование может обойтись бюджету в более чем 14 млрд руб., что сопоставимо со стоимостью президентских выборов. По ее словам, оптимальная дата проведения голосования по поправкам – в апреле. В свою очередь Путин в четверг, 13 февраля, предложил провести голосование в будний день и сделать его выходным. При этом он попросил правительство не делать день голосования выходным за счет «каких-нибудь праздников – первомайских или новогодних».