«Коммерсантъ» узнал тезисы информационной кампании за поправки в Конституцию
В Кремле подготовили тезисы для агитации в поддержку поправок к Конституции, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
Источник газеты, близкий к Кремлю, утверждает, что главная мысль информационной кампании – «закрепление наследия президента Владимира Путина на долгие годы, чтобы в будущем ни один президент не мог его расплескать». По его словам, речь о том, что Путин «сделал Россию социальным государством и укрепил ее суверенитет».
Информационная кампания, по замыслу Кремля, должна обеспечить высокую явку в день голосования. По мнению политологов, убедить граждан проголосовать должны следующие тезисы:
Уважение к мнению народа
Сопричастность к историческому событию
Заложенная в поправках социальная справедливость
Обновление власти
Сохранение территориальной целостности
Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Проект закона был внесен на рассмотрение президентом. Он предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Порядок проведения общероссийского голосования будет прописан ко второму чтению, которое должно состояться в феврале. Ранее на встрече с членами рабочей группы президент Владимир Путин предложил провести голосование в будний день и сделать его выходным. При этом он призвал правительство не делать день голосования выходным за счет «каких-нибудь праздников – первомайских или новогодних».