Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Ограничение вступит в силу с 20 февраля. Оно не коснется пассажиров, следующих через российские аэропорты транзитом.
В сообщении подчеркивается, что такое решение принято из-за «ухудшения эпидемиологической обстановки в Китае и продолжающимся прибытием на территорию России граждан КНР». Оформление приглашений на въезд в Россию для китайских граждан прекратят 19 февраля, уточнили в аппарате.
Вспышка заболеваний, вызванная коронавирусом нового типа COVID-19, произошла в китайском городе Ухане. Согласно последним данным, вирус поразил более 72 400 человек, более 1800 из которых скончались, сообщает национальная комиссия по здравоохранению Китая. Сейчас на территории России нет пациентов с коронавирусом: двое граждан Китая, лечившихся в России от COVID-19, были выписаны после двукратного получения отрицательных анализов.
В начале февраля из-за коронавируса РЖД отменила все пассажирские поезда в Китай. Ограничено и авиасообщение – правительство России оставило право совершать рейсы в Китай из российских авиакомпаний только «Аэрофлоту».