Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Идлибе

Последний раз российская и турецкая стороны вели переговоры 17–18 февраля, пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын 18 февраля заявил, что они «пока не принесли удовлетворительных результатов». 19 февраля Эрдоган заявил, что начало новой военной операции в провинции Идлиб является «лишь вопросом времени», а спустя день российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) обвинил Турцию в атаке против сирийских правительственных сил и поддержке боевиков.