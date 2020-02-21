Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформулирует позицию по Идлибу после разговора с Владимиром Путиным, сообщает Reuters. Кремль подтвердил, что у Путина запланирован телефонный разговор с Эрдоганом в пятницу, 21 февраля. Обсуждение запланировано на 18.00, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Изначально разговор должен был пройти в четырехстороннем формате, с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, заявил Эрдоган. Путин не принял предложение провести саммит 5 марта и сказал, что договорится с турецким президентом, передает «РИА Новости» слова Эрдогана.
Последний раз российская и турецкая стороны вели переговоры 17–18 февраля, пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын 18 февраля заявил, что они «пока не принесли удовлетворительных результатов». 19 февраля Эрдоган заявил, что начало новой военной операции в провинции Идлиб является «лишь вопросом времени», а спустя день российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) обвинил Турцию в атаке против сирийских правительственных сил и поддержке боевиков.