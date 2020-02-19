Эрдоган назвал вопросом времени новую военную операцию в Идлибе
Новая военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он уточнил, что подготовка к реализации плана по Идлибу завершена и Анкара делает последние предупреждения Дамаску, передает турецкий телеканал NTV.
«Операция в Идлибе является лишь вопросом времени»
В Кремле назвали начало турецкой военной операции в Сирии худшим сценарием. «Если речь идет об операциях в отношении легитимных властей Сирийской республики, вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, то это, конечно, худший вариант развития событий», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что российская сторона готова продолжать работу с турецкими коллегами, «чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться по пути дальнейшего напряжения».
Российско-турецкие переговоры по Идлибу прошли 8–10 февраля в Турции и 17–18 февраля в России. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын 18 февраля заявил, что они «пока не принесли удовлетворительных результатов», сообщил Haberturk.
12 февраля Эрдоган пригрозил, что вооруженные силы Турции будут наносить удары по сирийским правительственным силам «где угодно», если турецкие войска, размещенные на наблюдательных постах в регионе, пострадают от действий Дамаска. Турецкий лидер также заявил, что «самолеты, которые бомбили мирных жителей в Идлибе, больше не будут летать так свободно». В российском МИДе обвинения в бомбежках мирного населения отвергли.
По словам Эрдогана, Москва и правительство Сирии срывают соглашения по урегулированию ситуации в Идлибе. Силы сирийского президента Башара Асада вместе с российскими нападают на местных жителей в регионе, заявил президент Турции. В российском Минобороны заявления Эрдогана опровергли, добавив, что причиной эскалации конфликта в сирийской провинции стало невыполнение Анкарой своих обещаний.
На сочинских переговорах в октябре 2019 г. президент России Владимир Путин и Эрдоган, в частности, договорились о прекращении военных операции на севере Сирии, создании зон деэскалации в провинциях Идлиб и Алеппо, а также об организации совместных военных патрулей.