Эрдоган назвал вопросом времени новую военную операцию в Идлибе

12 февраля Эрдоган пригрозил, что вооруженные силы Турции будут наносить удары по сирийским правительственным силам «где угодно», если турецкие войска, размещенные на наблюдательных постах в регионе, пострадают от действий Дамаска. Турецкий лидер также заявил, что «самолеты, которые бомбили мирных жителей в Идлибе, больше не будут летать так свободно». В российском МИДе обвинения в бомбежках мирного населения отвергли.