Турция обещает атаковать сирийские войска
Власти Турции впервые заявили о готовности проигнорировать выполнение сочинских договоренностей с Россией по Сирии, достигнутых 22 октября 2019 г., если турецкие войска, размещенные на наблюдательных постах в регионе, пострадают от действий Дамаска. В этом случае вооруженные силы Турции будут наносить удары по сирийским правительственным силам «где угодно», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Издание Daily Sabah со ссылкой на него сообщает, что турецкие власти намерены до конца февраля заставить сирийских военных отойти «прочь от наших наблюдательных постов». Эрдоган также пригрозил, что «самолеты, которые бомбили мирных жителей в Идлибе, больше не будут летать так свободно». Представитель МИД России Мария Захарова отвергла в среду турецкие обвинения в бомбежках мирного населения.
В Кремле по-прежнему привержены достигнутым договоренностям, заявил в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: согласно этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательство по обеспечению нейтрализации террористических группировок в Идлибе. «Мы по-прежнему с сожалением констатируем, что они наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении наших военных объектов», – сказал Песков. По его словам, в ходе последнего разговора президентов (о телефонном разговоре Путина и Эрдогана в Кремле сообщили 12 февраля) было решено, что российские и турецкие представители будут продолжать интенсивные контакты по этой проблеме.