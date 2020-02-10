Гибель пяти турецких военных в Сирии резко обострила ситуацию

В понедельник в зоне деэскалации Идлиб во второй раз с начала месяца погибли турецкие военнослужащие: группа, находившаяся вблизи бывшей авиабазы Тафтеназ, была накрыта артиллерийским огнем сирийских правительственных войск, вследствие чего пять человек были убиты на месте, а еще пять получили серьезные ранения.