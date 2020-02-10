Гибель пяти турецких военных в Сирии резко обострила ситуацию
В понедельник в зоне деэскалации Идлиб во второй раз с начала месяца погибли турецкие военнослужащие: группа, находившаяся вблизи бывшей авиабазы Тафтеназ, была накрыта артиллерийским огнем сирийских правительственных войск, вследствие чего пять человек были убиты на месте, а еще пять получили серьезные ранения.
В ответ турецкая армия нанесла удар по сирийским позициям, уничтожив, по словам главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, некоторое количество «вражеских целей». По данным Минобороны Турции, были уничтожены три танка, две артилеррийско-минометные позиции, а также сбит один вертолет. Сразу после этого министр обороны Турции Хулуси Акар отправился с докладом к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя события в Идлибе, заявил об обеспокоенности эскалацией и, оговорившись, что пока конкретных планов по встрече глав государств нет, возможность ее проведения исключать не стал.