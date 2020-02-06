Турецкая армия перебрасывает новые силы в Сирию
Обстановка в сирийской провинции Идлиб, где Турция пытается помешать наступлению сирийских правительственных войск, продолжает накаляться. Командование Сирийской арабской армии (САА, официальное название вооруженных сил Сирии) обвинило Турцию в вводе дополнительных войск в провинцию Идлиб. По их утверждению, турецкий конвой с бронетехникой развернулся на линии между населенными пунктами Биниш, Маарет-Мисрин и Тафтаназ с целью «защиты террористов под предводительством «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России. – «Ведомости») и воспрепятствования наступлению сирийской армии для ликвидации очагов терроризма в Идлибе». Факт появления в Идлибе дополнительных турецких сил «Ведомостям» подтвердил российский дипломатический источник: по его информации, в составе прибывшей колонны находится несколько десятков танков и бронемашин. По словам источника, близкого к Минобороны России, одной из причин отправки дополнительных турецких войск в Идлиб стали последние успехи САА. В четверг стало известно, что подразделения сирийской армии освободили от боевиков город Серакиб – последний крупный город на шоссе М4 Хама – Алеппо, захват которого и является целью наступления САА. При этом несколько турецких постов оказались на занятой сирийскими войсками территории, говорит собеседник «Ведомостей».
Пока прямого столкновения сирийских и турецких войск удается избежать, хотя обстановка уже и так накалена до предела, сказал собеседник: турецким военным дан прямой приказ не допустить продвижения сирийских войск в глубь Идлиба. По его мнению, избежать кровопролития удается только за счет позиции российских военных советников, прикрепленных к сирийскому командованию на местах: именно они останавливают сторонников Башара Асада от прямого столкновения. Но постоянно придумывать аргументы в пользу отказа от боевых действий против турок, которые, как считают сирийские военные, «прибегают к провокациям на местах», невозможно, резюмирует собеседник «Ведомостей». Нужно стабилизировать обстановку в ближайшие дни, иначе ситуация рискует выйти из-под контроля.
Комментируя ситуацию в Идлибе, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что турецкая армия будет жестко реагировать в случае дальнейшей дестабилизации в Сирии. Он уточнил, что в ближайшие дни для обсуждения идлибского вопроса в Турцию должна прибыть российская делегация, а в случае необходимости «встретятся и главы государств». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока каких-то точных договоренностей на этот счет нет, но возможности скорой встречи Путина и Эрдогана не исключил. По словам высокопоставленного дипломатического источника «Ведомостей», встреча глав государств может состояться до конца февраля: никакой другой формат, кроме президентского, для решения идлибской проблемы не эффективен, а оставлять ситуацию на самотек, с учетом положения в Идлибе, просто невозможно.