Турецкая армия перебрасывает новые силы в Сирию

Обстановка в сирийской провинции Идлиб, где Турция пытается помешать наступлению сирийских правительственных войск, продолжает накаляться. Командование Сирийской арабской армии (САА, официальное название вооруженных сил Сирии) обвинило Турцию в вводе дополнительных войск в провинцию Идлиб. По их утверждению, турецкий конвой с бронетехникой развернулся на линии между населенными пунктами Биниш, Маарет-Мисрин и Тафтаназ с целью «защиты террористов под предводительством «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России. – «Ведомости») и воспрепятствования наступлению сирийской армии для ликвидации очагов терроризма в Идлибе». Факт появления в Идлибе дополнительных турецких сил «Ведомостям» подтвердил российский дипломатический источник: по его информации, в составе прибывшей колонны находится несколько десятков танков и бронемашин. По словам источника, близкого к Минобороны России, одной из причин отправки дополнительных турецких войск в Идлиб стали последние успехи САА. В четверг стало известно, что подразделения сирийской армии освободили от боевиков город Серакиб – последний крупный город на шоссе М4 Хама – Алеппо, захват которого и является целью наступления САА. При этом несколько турецких постов оказались на занятой сирийскими войсками территории, говорит собеседник «Ведомостей».