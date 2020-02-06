МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе в идлибской зоне деэскалации в Сирии трагически погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщило Министерство иностранных дел России. Число погибших в сообщении не уточняется. Отмечается также, что боевики не прекращают попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с применением ударных беспилотников.
В начале февраля издание Baza и «Коммерсантъ» сообщали о гибели в Сирии четырех сотрудников ФСБ. Власти не комментировали эту информацию.
В последнее время в Идлибе наблюдается рост напряженности, пояснил МИД. В декабре — январе, по данным ведомства, активизировались террористы, захватившие зону деэскалации. За это время они более 2400 раз атаковали позиции правительственных войск и близлежащие города, включая Алеппо. Боевики препятствуют выводу гражданского населения и обстреливают гуманитарные коридоры.
В середине января российские и турецкие военные предприняли новую попытку ввести в идлибской зоне деэскалации режим тишины, продолжил МИД. Но террористы в ответ только нарастили атаки. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни, добавило ведомство.