МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В последнее время в Идлибе наблюдается рост напряженности, пояснил МИД. В декабре — январе, по данным ведомства, активизировались террористы, захватившие зону деэскалации. За это время они более 2400 раз атаковали позиции правительственных войск и близлежащие города, включая Алеппо. Боевики препятствуют выводу гражданского населения и обстреливают гуманитарные коридоры.