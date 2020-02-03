Россия не заметила турецких ударов по сирийским войскам

Обстоятельства попадания турок под обстрел вызывают вопросы, говорит источник «Ведомостей» в органах военного управления: информация об их присутствии в районе проведения операции сирийских правительственных войск была донесена уже после начала обстрела, а не заблаговременно. Кроме того, состав группы был слишком мал для ведения полноценных боевых действий, а проведение разведки в крайне опасной части Идлиба, находящейся под огнем сирийской артиллерии, вряд ли можно назвать целесообразным, считает собеседник. По его словам, сирийские военные склоняются к версии, что турки прибыли в Серакиб для контактов с де-факто контролирующей Идлиб группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), но у российской стороны точного подтверждения этой информации нет.