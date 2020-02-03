Россия не заметила турецких ударов по сирийским войскам
В сирийской провинции Идлиб в ночь на понедельник произошло серьезное столкновение между силами, подконтрольными президенту Башару Асаду, и турецкими войсками. Минобороны Турции обвинило сирийскую армию в гибели четверых своих военнослужащих (к вечеру их число увеличилось до восьми) в ходе артиллерийского обстрела, хотя стороны конфликта были заранее оповещены о координатах расположения турецких войск. В ответ, как заявил утром в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по 46 объектам сирийской армии было нанесено 122 артиллерийских и более 100 минометных ударов, что позволило «обезвредить 30–35 сирийских военных». Он добавил, что для ответных мер привлечены истребители F-16 ВВС Турции.
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) слова Эрдогана опровергли: по словам его представителя, самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали и ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано. При этом сам факт столкновения вблизи населенного пункта Серакиб он подтвердил, возложив при этом вину на турок: по версии центра, их подразделения не сообщили российской стороне о своих передвижениях, вследствие чего и попали под обстрел сирийской армии. Сразу после инцидента руководство российской группировки войск и турецкое командование вышли на связь по линии деконфликтации. Организованы мероприятия по эвакуации раненых на территорию Турции, добавил представитель ЦПВС.
Обстоятельства попадания турок под обстрел вызывают вопросы, говорит источник «Ведомостей» в органах военного управления: информация об их присутствии в районе проведения операции сирийских правительственных войск была донесена уже после начала обстрела, а не заблаговременно. Кроме того, состав группы был слишком мал для ведения полноценных боевых действий, а проведение разведки в крайне опасной части Идлиба, находящейся под огнем сирийской артиллерии, вряд ли можно назвать целесообразным, считает собеседник. По его словам, сирийские военные склоняются к версии, что турки прибыли в Серакиб для контактов с де-факто контролирующей Идлиб группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), но у российской стороны точного подтверждения этой информации нет.
В течение последних недель турецкие подразделения значительно активизировали действия, которые явно выходят за пределы договоренностей, говорит источник «Ведомостей», близкий к Минобороны России. Турция делает все возможное для срыва продвижения сирийской армии на Серакиб после того, как в воскресенье были освобождены деревни Дадих и Кафр-Баттых, а также город Заккар, считает собеседник: так, 2 февраля в Идлиб прибыл конвой с тяжелой бронетехникой, а приехавшие вместе с ней военные заблокировали трассу М4 (Латакия – Алеппо). Эти действия могут спровоцировать масштабные боевые действия, поэтому ситуацию придется вновь обсуждать на высшем военно-политическом уровне, полагает дипломатический источник «Ведомостей».