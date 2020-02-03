В Сирии погиб офицер Центра специального назначения ФСБ

«Коммерсантъ-Черноземье» уточняет, что Трофимов – уроженец Тамбовской области. Он родился в Мичуринске, в 2015 г. его перевели в Управление «С» ЦСН ФСБ России, после чего он стал жить и работать в Москве, пишет «Комсомольская правда – Тамбов» без указания источника информации. По информации издания, офицера неоднократно отправляли в командировки в регионы со сложной оперативной обстановкой для выполнения боевых задач.