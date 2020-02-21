Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Последний раз российская и турецкая стороны вели переговоры 17–18 февраля. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын говорил, что они «пока не принесли удовлетворительных результатов». 19 февраля Эрдоган заявил, что начало новой военной операции в провинции Идлиб является «лишь вопросом времени». Спустя день российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) обвинил Турцию в атаке против сирийских правительственных сил и поддержке боевиков. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал возможное наступление турецкой армии в Идлибе худшим вариантом развития событий.