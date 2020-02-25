В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по изменению Конституции
В Госдуму внесены поправки, определяющий порядок голосования по изменению Конституции, говорится в сообщении думского комитета по государственному строительству и законодательству. В числе авторов поправок указаны депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
Поправки были разработаны в сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией (ЦИК), отмечает Крашенинников. Проект прописывает следующие детали проведения голосования:
день общероссийского голосования, если тот приходится на рабочий день, объявляется нерабочим;
формулировка вопроса, по которому проводится голосование, закрепляется президентским указом;
порядок голосования утверждается ЦИК в течение трех дней после публикации указа;
ЦИК определяет результаты голосования в течение пяти дней после дня голосования, после чего ей дается три дня на публикацию результатов;
наблюдателей за голосованием назначают Общественная палата России и палаты субъектов страны;
допускается использование сервиса «Госуслуги» и дистанционного электронного голосования.
Поправки в Конституцию были представлены президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Некоторые из пунктов порядка голосования уже были озвучены ранее. В частности, президент озвучил возможность объявить день голосования выходным 13 февраля, при этом он отметил, что выходной не должен переноситься с существующих праздников. О предложении дать Общественной палате монополию на назначение наблюдателей «РБК» сообщала 23 февраля.