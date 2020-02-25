В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по изменению Конституции

Поправки в Конституцию были представлены президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Некоторые из пунктов порядка голосования уже были озвучены ранее. В частности, президент озвучил возможность объявить день голосования выходным 13 февраля, при этом он отметил, что выходной не должен переноситься с существующих праздников. О предложении дать Общественной палате монополию на назначение наблюдателей «РБК» сообщала 23 февраля.