«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера

О том, что Медведев может уйти с поста председателя партии власти, источники «Ведомостей» в «Единой России» сообщали в январе, сразу после отставки правительства. Причиной для этого единороссы называли неопределенные полномочия Медведева на посту заместителя председателя Совбеза. О возможном конфликте между публичной сущностью лидера партии и непубличной натурой зампреда Совбеза говорят и источники «Медузы», отмечая, что выходить на выборы с Медведевым как лидером «было бы очень сложно».