«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также собеседников, близких к администрации президента и правительству. После ребрендинга партия сохранит слово «Россия» в названии, а вместо одного лидера руководить ей будут три сопредседателя.
Инициатором смены имиджа партии собеседники «Медузы» называют руководителя исполнительного комитета ОНФ Михаила Кузнецова. Действующий лидер партии Дмитрий Медведев не войдет в число сопредседателей; в числе вероятных претендентов на посты называются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Объединительный съезд партии и ОНФ должен состояться в ближайшее время. Сам процесс объединения должен завершиться к сентябрю – иначе объединенная партия лишится права участвовать в выборах в Госдуму в 2021 г. По закону изменения в устав партии должны быть внесены не менее чем за год до выборов.
О том, что Медведев может уйти с поста председателя партии власти, источники «Ведомостей» в «Единой России» сообщали в январе, сразу после отставки правительства. Причиной для этого единороссы называли неопределенные полномочия Медведева на посту заместителя председателя Совбеза. О возможном конфликте между публичной сущностью лидера партии и непубличной натурой зампреда Совбеза говорят и источники «Медузы», отмечая, что выходить на выборы с Медведевым как лидером «было бы очень сложно».