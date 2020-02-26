Для Медведева в «Единой России» создадут аппарат председателя партии
Президиум генерального совета «Единой России» 26 февраля на своем заседании примет решение о создании аппарата председателя партии. Им будет руководить Жанна Одинцова, ранее работавшая помощником премьера, сообщает телеграм-канал партии «Единая Россия. Официально».
«Аппарат займётся обеспечением работы Дмитрия Медведева по партийной линии и координацией управлений ЦИК по повестке председателя», — говорится в сообщении. Медведев был избран председателем «Единой России» 26 мая 2012 г. 22 января 2017 г. его переизбрали на этом посту. В январе 2020 г. после отставки правительства бывший премьер был назначен заместителем председателя Совета безопасности (председательствует в нем президент).
Ранее «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству, сообщила, что партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название. После ребрендинга партия сохранит слово «Россия» в названии, а вместо одного лидера руководить ей будут три сопредседателя.
Инициатором смены имиджа партии собеседники «Медузы» называют руководителя исполнительного комитета ОНФ Михаила Кузнецова. Действующий лидер партии Дмитрий Медведев не войдет в число сопредседателей; среди вероятных претендентов на посты называются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Объединительный съезд партии и ОНФ должен состояться в ближайшее время. Сам процесс объединения должен завершиться к сентябрю – иначе объединенная партия лишится права участвовать в выборах в Госдуму в 2021 г. По закону изменения в устав партии должны быть внесены не менее чем за год до выборов.