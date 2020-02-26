Для Медведева в «Единой России» создадут аппарат председателя партии

Инициатором смены имиджа партии собеседники «Медузы» называют руководителя исполнительного комитета ОНФ Михаила Кузнецова. Действующий лидер партии Дмитрий Медведев не войдет в число сопредседателей; среди вероятных претендентов на посты называются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Объединительный съезд партии и ОНФ должен состояться в ближайшее время. Сам процесс объединения должен завершиться к сентябрю – иначе объединенная партия лишится права участвовать в выборах в Госдуму в 2021 г. По закону изменения в устав партии должны быть внесены не менее чем за год до выборов.