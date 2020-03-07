Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля. Они должны быть реализованы в рамках концепции государственной миграционной политики до 2025 г.
В основу реформы лягут предложения, подготовленные рабочей группой. Приводим главные из них.
- Предлагается создать в России благоприятные условия для переселения и получения гражданства для лиц, владеющих русским языком и «близких нам по ментальности и культуре».
- Подчеркивается необходимость внедрения цифровых технологий в сферу управления миграцией.
- Основным миграционным статусом станет вид на жительство. Разрешение на временное проживание будет считаться лишь ступенью перед получением вида на жительство, как отдельный миграционный статус оно себя изжило, говорится в поручениях. Для получения вида на жительство достаточно будет зарегистрироваться в государственной информационной системе, жить в России, соблюдать законы, не болеть опасными заболеваниями и знать русский язык. Срок действия вида на жительство не ограничивается.
- Предлагается установить три вида порядка приема в гражданство: общий, упрощенный и особый.
- В общем порядке помимо существующих требований (знание русского языка, проживание в России, соблюдение законов и т. д.) предлагается ввести комиссионный порядок оценки претендентов на получение гражданства на уровне субъектов России.
- Упрощенный режим предусмотрен для лиц из стран, «близких нам в социокультурном отношении», для тех, у кого есть «позитивные социальные связи с Россией» или кто находится в «уязвимом положении». Упрощенного предоставления гражданства по «экономическим» критериям (квалификация, инвестиции и т. п.) не предполагается.
- В особом порядке будут приниматься в гражданство «особо ценные» для России иностранцы. Решение в отношении них будет принимать не МВД, как в других случаях, а лично президент.
- Обязательными условиями для получения права на длительное пребывание в России будут сдача биометрических данных для государственной информационной системы, отсутствие опасных заболеваний и получение единого документа с электронным носителем информации.
- Иностранных работников предлагается поделить на три категории: работающие по найму граждане из стран Евразийского экономического союза (будут платить такой же налог на доходы, как и россияне), работающие по найму граждане из стран с безвизовым порядком въезда в Россию и самозанятые иностранные граждане.
- Предлагается ввести особый миграционный статус – «контролируемое пребывание». Он будет предусматривать дополнительные обязанности для мигранта (регулярная личная явка, ограничение перемещений, применение дополнительных средств контроля и т. д.).
- Также предусмотрено введение института «соглашения о лояльности». Речь идет о механизме, в рамках которого иностранные граждане для въезда в Россию официально принимают на себя обязательства, нарушение которых может повлечь объявление нежелательности пребывания. Среди таких обязательств может быть соблюдение законов, неучастие в политической деятельности, в деятельности запрещенных организаций и др.