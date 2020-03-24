Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы
Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Министерство культуры ранее порекомендовало кинотеатрам с 23 марта приостановить функционирование для посетителей. Ранее аналогичные ограничения были введены в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и других учреждений культуры.
Регионам также рекомендуется при распределении защитных масок отдавать приоритет медицинским работникам и другим лицам, контактирующим с инфицированными коронавирусом нового типа. В нескольких регионах России ранее зафиксировали дефицит медицинских масок и их резкое подорожание. Правительство еще поручило регионам вместе с Роспотребнадзором, Минздравом и Фондом социального страхования рассмотреть возможность использования подведомственных им лечебно-реабилитационных центров и санаториев для изоляции и лечения заболевших COVID-19.
К 24 марта в России выявлено 495 случаев заболевания коронавирусом. Заболевание выявлено в 14 регионах страны. По числу заболевших коронавирусом среди российских регионов лидируют Москва (290 случаев), Московская область (35 случаев) и Санкт-Петербург (21 случай).