Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы

Регионам также рекомендуется при распределении защитных масок отдавать приоритет медицинским работникам и другим лицам, контактирующим с инфицированными коронавирусом нового типа. В нескольких регионах России ранее зафиксировали дефицит медицинских масок и их резкое подорожание. Правительство еще поручило регионам вместе с Роспотребнадзором, Минздравом и Фондом социального страхования рассмотреть возможность использования подведомственных им лечебно-реабилитационных центров и санаториев для изоляции и лечения заболевших COVID-19.