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Минкультуры порекомендовало кинотеатрам приостановить работу

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Министерство культуры порекомендовало кинотеатрам с 23 марта приостановить функционирование для посетителей. Соответствующий приказ подписан министром культуры Ольгой Любимовой, сообщается на сайте ведомства.

Ранее аналогичные ограничения были введены в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и других учреждений культуры.

Некоторые киносети начали закрывать залы еще до рекомендации Минкультуры. Например, объединенная киносеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» приостановила работу 22 из 77 своих площадок. У другой сети – «Премьер-зал» – перестали работать 125 кинотеатров из 494.

Ранее по теме: Кинотеатры по всей России закрываются из-за коронавируса

Меры вводятся из-за пандемии коронавируса. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире инфекцией заразились более 267 000 человек, свыше 11 200 скончались.

В России на момент публикации было выявлено 367 заболевших коронавирусом. Больше всего инфицированных в Москве – 191.

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