Минкультуры порекомендовало кинотеатрам приостановить работу

Некоторые киносети начали закрывать залы еще до рекомендации Минкультуры. Например, объединенная киносеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» приостановила работу 22 из 77 своих площадок. У другой сети – «Премьер-зал» – перестали работать 125 кинотеатров из 494.