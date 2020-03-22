Минкультуры порекомендовало кинотеатрам приостановить работу
Министерство культуры порекомендовало кинотеатрам с 23 марта приостановить функционирование для посетителей. Соответствующий приказ подписан министром культуры Ольгой Любимовой, сообщается на сайте ведомства.
Ранее аналогичные ограничения были введены в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и других учреждений культуры.
Некоторые киносети начали закрывать залы еще до рекомендации Минкультуры. Например, объединенная киносеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» приостановила работу 22 из 77 своих площадок. У другой сети – «Премьер-зал» – перестали работать 125 кинотеатров из 494.
Меры вводятся из-за пандемии коронавируса. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире инфекцией заразились более 267 000 человек, свыше 11 200 скончались.
В России на момент публикации было выявлено 367 заболевших коронавирусом. Больше всего инфицированных в Москве – 191.