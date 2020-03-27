Глава Хакасии ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов сдал тест на коронавирус и изолировался у себя дома после того, как у одного из пассажиров общего с ним авиарейса подтвердили коронавирус, сказал он в своем Instagram. На время самоизоляции обязанности губернатора будет исполнять его первый заместитель Николай Миронов.