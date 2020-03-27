Глава Хакасии ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов сдал тест на коронавирус и изолировался у себя дома после того, как у одного из пассажиров общего с ним авиарейса подтвердили коронавирус, сказал он в своем Instagram. На время самоизоляции обязанности губернатора будет исполнять его первый заместитель Николай Миронов.
«Результат анализа отрицательный», ‒ отметил губернатор.
Коронавирус в мире обнаружен у более чем 465 000 человек, более 21 000 скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения по данным на 20.00 мск 26 марта. Университет Джона Хопкинса, ведущий собственные подсчеты, сообщает о более чем 532 000 случаях. По его данным, в ночь с 26 на 27 марта США опередили Китай по числу зараженных коронавирусом.