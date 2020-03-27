В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Один из собеседников РБК сообщил об одном зараженном сотруднике в администрации президента, второй — о двух. Источник «Ведомостей», близкий к оперативному штабу, подтвердил, что два человека, работающие в администрации президента, были инфицированы коронавирусом. По его словам, оба сотрудника занимают не руководящие должности, они и контактировавшие с ними люди изолированы. Еще один источник близкий к штабу сказал, что только у одного сотрудника администрации президента подтвержден коронавирус. По его словам, он находится на домашнем лечении, а не в больнице в Коммунарке, где лежат заболевшие коронавирусной инфекцией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос «Ведомостей» о заболевших в администрации президента не ответил. Оба источника РБК в Кремле рассказали также о одном случае выявления коронавирусной инфекции в управлении делами президента. Пресс-секретарь управделами Елена Крылов заявила РБК, что ей ничего об этом неизвестно.
В четверг, 26 марта, стало известно, что случай возможного заражения выявили в аппарате правительства России. Там «Ведомостям» подтвердили, что у одного из сотрудников может быть коронавирус. Его тесты отправлены на дополнительную проверку, сам сотрудник уже на карантине, уточнила пресс-служба. В России, по данным оперативного штаба на 26 марта, коронавирус подтвержден у 658 человек. Больше всего заболевших в Москве – 546. Кроме Москвы среди российских регионов лидерами по заболеваемости являются Подмосковье (41 случай) и Санкт-Петербург (21 случай). 29 человек выздоровели.