В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

Один из собеседников РБК сообщил об одном зараженном сотруднике в администрации президента, второй — о двух. Источник «Ведомостей», близкий к оперативному штабу, подтвердил, что два человека, работающие в администрации президента, были инфицированы коронавирусом. По его словам, оба сотрудника занимают не руководящие должности, они и контактировавшие с ними люди изолированы. Еще один источник близкий к штабу сказал, что только у одного сотрудника администрации президента подтвержден коронавирус. По его словам, он находится на домашнем лечении, а не в больнице в Коммунарке, где лежат заболевшие коронавирусной инфекцией.