Уровень доверия американцев к Трампу достик пика трехлетней давности

Коронавирус в США диагностирован у более чем 82 000 человек – это больше, чем в Китае или Италии, отмечает университет Джона Хопкинса. За неделю по 23 марта заявки на пособие по безработице подали 3,3 млн человек – в 11,6 раз больше, чем неделей раньше, и в 4,9 раза больше, чем на пике финансового кризиса в 2009 г. Треть американцев отметила, что они или их сожители попали под снижение зарплат или сокращение, отмечает Pew.