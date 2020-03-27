Уровень доверия американцев к Трампу достик пика трехлетней давности
Доля жителей США, одобряющих действия президента Дональда Трампа, выросла с января 2020 г. во всех социальных категориях, вне зависимости от пола, этноса и политических взглядов, отмечает социологическая служба Pew Research. 45% американцев одобряют действия Трампа на посту президента – это наивысший уровень поддержки с марта 2017 г.
Опрос проводился с 19 по 24 марта. Наибольший разрыв в оценке действий Трампа наблюдается по партийному признаку: действующего президента поддерживают 85% сторонников республиканской партии и 12% демократов. Уровень поддержки при этом вырос на 5 п.п. как среди республиканцев, так и среди демократов.
Pew оценивал общественное мнение о коронавирусе и мерах, которые предпринимают власти по борьбе с ним. Лучше всего со своими обязанностями справляются служащие сферы здравоохранения и центров по контролю и профилактике заболеваний США, считают сторонники обеих партий. Республиканцы оценивают реакцию чиновников и общества на пандемию лучше, чем демократы. Исключение – отношеение к СМИ: работу прессы одобряют 68% демократов и 37% республиканцев.
Коронавирус в США диагностирован у более чем 82 000 человек – это больше, чем в Китае или Италии, отмечает университет Джона Хопкинса. За неделю по 23 марта заявки на пособие по безработице подали 3,3 млн человек – в 11,6 раз больше, чем неделей раньше, и в 4,9 раза больше, чем на пике финансового кризиса в 2009 г. Треть американцев отметила, что они или их сожители попали под снижение зарплат или сокращение, отмечает Pew.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 465 000 человек, более 21 000 скончались, сообщала Всемирная организация здравоохранения к вечеру 26 марта. Университет Джона Хопкинса, ведущий подсчеты в реальном времени, сообщает о более чем 532 000 случаях.